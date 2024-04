Fête de la musique au Clau del Loup Métairie Haute Anglars-Juillac, samedi 22 juin 2024.

C’est le grand retour des dîners spectacles au Clau del Loup. Et pour la fête de la musique, ce sont 2 soirées de concerts qui vous attendent!

Durant les deux jours, pour votre plaisir, le parc du Clau del Loup sera animé par une installation d’arts visuels et sonores (Roues musicales, « Silence on tourne », photographies, sculptures). Une scénographie mettant en scène la nature du parc, les sons, la lumière… Tous les sens seront en éveil, puisqu’après cette découverte visuelle, on se rapprochera des saveurs gustatives pour vous régaler, accompagnées pour l’occasion d’un spectacle musical entrecoupé d’une comédie burlesque.

Dorine Portmann chante Barbara.

Michel de Sarly chante Nougaro.

Eric Payan chante Francis Cabrel.

Gérard Grimal chante Bécaud.

Patrick Jullian chante Georges Moustaki.

Mikos et Bigoudi, spectacle de cabaret burlesque.

Réservation obligatoire au 05.65.36.76.20

Début : 2024-06-22 20:30:00

fin : 2024-06-22

Métairie Haute Le Clau del Loup

Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie

