FETE DE LA MUSIQUE A CHALINDREY Chalindrey
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FETE DE LA MUSIQUE A CHALINDREY Chalindrey, samedi 22 juin 2024.
FETE DE LA MUSIQUE A CHALINDREY Chalindrey Haute-Marne
Tout public
Programme à venir.
Participation de La Lyre de Chalindrey. .
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-06-22
fin : 2024-06-22
Rue des Frères Lumière
Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est contact@ville-chalindrey.fr
L’événement FETE DE LA MUSIQUE A CHALINDREY Chalindrey a été mis à jour le 2024-02-02 par Antenne Vannerie-Amance