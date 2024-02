Fête de la Musique 2024 Saint-Nolff, samedi 15 juin 2024.

Fête de la Musique 2024 Saint-Nolff Morbihan

La fête de la musique a lieu à Saint-Nolff, comme à son habitude, le samedi précédent la date officielle, soit le 15 juin 2024.

Cette soirée se veut familiale, conviviale autour 2 scènes une grande scène avec une programmation établie (élèves en apprentissage de la musique suivis de groupes de musiques plus confirmés détail de la programmation à consulter sur les outils numériques) et une scène ouverte pour celles et ceux qui ont envie de s’exprimer musicalement.

Cet évènement est organisé par la mairie en partenariat avec des associations nolféennes. .

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-15

Saint-Nolff 56250 Morbihan Bretagne

