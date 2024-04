Fête de la musique 2024 Le Comptoir Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, vendredi 21 juin 2024.

Fête de la musique 2024 Fête de la musique avec Geronimo Milko de Napoli et Panam Kolectiv Vendredi 21 juin, 19h00 Le Comptoir Halle Roublot Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T19:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-21T19:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:00:00+02:00

On va la finir ensemble cette saison – et bien rock‘n’roll et soul funk ! – avec “il maestro” de la mandoline, l’ambianceur de la street et des campagnes, j’ai nommé GERONIMO MILKO DE NAPOLI, qui pourrait nous mener jusqu’au bout de la nuit, et des Panam Kolectiv survoltés, augmentés d’invités insatiables, pour partager ce live tout dédié à James Brown !

Ça va chauffer !

19H

OUVERTURE PUBLIC

20H00

GERONIMO MILKO DE NAPOLI

SOLO MANDOLINE SHOW

ROCK’N’ROLL

Une mandoline, une boîte à rythmes et un micro : brut et sans détour, voilà ce que propose Emilio Castiello pour son projet Aälma Dili, qui a collaboré avec Shantel, Johnny Montreuil, Soviet Suprem et plus récemment avec Mezerg, partage sa dernière folie.

Entre rock’n’roll et improvisations pimentées, prêt à embarquer pour le Solo Mandoline Show !

Avec :

Émilio CASTIELLO AKA GERONIMO MILKO DE NAPOLI (mandoline)

Crédit photo : Ivandestofs

21H00

PANAM KOLECTIV

TRIBUTE TO JAMES BROWN

SOUL FUNK

Quel meilleur moment pour un hommage à James Brown que le 21 juin et sa fête de la musique ?

Le groupe Panam Kolectiv (qui enflamme régulièrement les brunchs du Comptoir) est un collectif de musiciens passionnés par la musique soul et funk. Le noyau dur du projet est un power trio, emmené par le chanteur et guitariste Brani Racic, et la section rythmique formée de Tristan Valentino à la batterie et de Sébastien Gastine à la basse. Pour un hommage à James Brown, le groupe s’étoffe de Ludovic Allainmat aux claviers, et de Brice Moscardini à la trompette qui dirigera le pupitre de cuivres.

Au programme de la soirée : une sélection de chansons de James Brown et des JB’s, avec une réadaptation des orchestrations live ou album.

Get on the good foot !

Avec :

Brani RACIC (guitare, chant)

Sébastien GASTINE (basse)

Tristan VALENTINO (batterie)

invité·e·s :

Ludovic ALLAINMAT (claviers)

Brice MOSCARDINI (trompette)

Cédric RICARD (saxophone)

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France 0148756431 https://www.musiquesaucomptoir.fr/ https://www.facebook.com/MusiquesauComptoir/;https://www.instagram.com/musiquesaucomptoir/;https://www.youtube.com/channel/UCBPEwWj9SdFHGM2n_7_ONkQ;https://www.twitch.tv/musiquesaucomptoir Lieu de création et de découverte à Fontenay-sous-bois, véritable cabaret musical, Le Comptoir Halle Roublot porte l’effervescence des artistes qui l’animent et du public qui en pousse la porte. Convivialité et plaisirs partagés, goût, oreilles et papilles en éveil avec la cuisine de Marianne, les vins de petits producteurs et la bière locale ! Les influences se croisent dans ce club singulier autour du jazz, des musiques du monde actuelles, des musiques improvisées et plus largement autour de formes expérimentales pluridisciplinaires. Une fabrique, “comme à la maison”, à découvrir, un peu dissimulée sous une ancienne halle de marché de type Pavillon Baltard.

Ivandestofs