Fête de la mer rue du front de mer Quiberville, dimanche 21 juillet 2024.

Fête de la mer rue du front de mer Quiberville Seine-Maritime

Assistez à la messe à 10h30 à l’église puis rejoignez le cortège fleuri sur la plage avant la bénédiction et mise à l’eau des bateaux.

Une des manifestations les plus traditionnelles de la côte normande !

Assistez à la messe à 10h30 à l’église puis rejoignez le cortège fleuri sur la plage avant la bénédiction et mise à l’eau des bateaux.

Une des manifestations les plus traditionnelles de la côte normande ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 10:30:00

fin : 2024-07-21

rue du front de mer Plage

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie

L’événement Fête de la mer Quiberville a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux