FÊTE DE LA MER Le Croisic, jeudi 15 août 2024.

La fête de la mer existe depuis plus d’un siècle au Croisic. À l’époque la Vierge Marie était très présente chez les marins-pêcheurs. En 1893, l’abbé Dauffy a associé l’Assomption du 15 août (montée au ciel de la Vierge Marie) et la bénédiction des marins-pêcheurs.

Aujourd’hui, ce sont tous les gens de la mer et leurs différents métiers qui se placent sous la protection de la Vierge Marie.

Mais, au-delà d’une fête religieuse, c’est aussi un hommage, une journée consacrée à la mémoire de tous ceux qui ont péri en mer. Une évocation des métiers difficiles, parfois ingrats, comme celui de la pêche et des sauveteurs en mer.

Les quais seront fermés à partir de 16h00 (réouverture vers minuit trente) entre le quai de la Petite Chambre (juste après la place de la Croix de Ville) jusqu’à la rue traversière Mail de Broc (à hauteur du Mont-Lénigo). L’évacuation des véhicules de la place du 8 Mai sera possible par la rue Saint-Christophe.

Attention, les attelages voiture-remorque-bateau trop longs ne pourront pas emprunter cette voie étroite et seront contraints d’attendre la réouverture des quais vers minuit trente. .

Début : 2024-08-15 10:00:00

fin : 2024-08-15

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairieducroisic@lecroisic.fr

