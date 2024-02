Fête de la fraise et rencontre avec un producteur d’huiles d’olive Place des aires Martigues, samedi 20 avril 2024.

Fête de la fraise et rencontre avec un producteur d’huiles d’olive Une excursion en autocar au départ de Martigues. Visite du Mas des Bories, déjeuner dans un restaurant et temps libre à la fête de la fraise. Samedi 20 avril, 09h00 Place des aires Tarif unique : 75€

Début : 2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

9h00 : Rendez-vous à la Place des Aires.

10h00 : Visite et dégustation d’huiles d’olives au « Mas des Bories »

à Salon de Provence. Le « Mas des Bories » abrite une oliveraie traditionnelle en terrasse et son moulin. Roxanne, l’oléicultrice est une moulinière expérimentée au savoir-faire rare, et qui presse uniquement les olives de sa production. Elle produit une huile d’olives extra vierge.

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville

Menu : Entrée – plat – dessert -1/4 vin et café – Clin d’oeil à la fraise….

Après-midi : Temps libre à la fête de la fraise

La fête de la fraise est le rendez-vous des gourmands ! Le marché des producteurs locaux et les stands vous attendent pour découvrir « la belle rouge » dans tous ses états. L’occasion de découvrir le chateau de l’Empéri en libre : Une des plus belles forteresses de provence et un point de vue imprenable sur la ville depuis la terrasse.

A 17h30 : Départ pour Martigues.

Sur inscription à l’Office de Tourisme de Martigues et sur www.martigues-tourisme.com

Place des aires Place des aires 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

