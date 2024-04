Fête de la fraise à la cueillette Cueillette de Lumigny Lumigny-Nesles-Ormeaux, samedi 8 juin 2024.

Fête de la fraise à la cueillette Animations autour de la fraise 8 et 9 juin Cueillette de Lumigny

Début : 2024-06-08T09:00:00+02:00 – 2024-06-08T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T09:00:00+02:00 – 2024-06-09T19:00:00+02:00

Dégustation de recettes à base de fraises, tombola, atelier plantation et distribution de coloriages pour les enfants…. et bien sûr, le moment idéal pour récolter vos fraises : elles ont du goût, de pleine terre, elles sont à maturité et parfaites pour vos desserts, confitures, coulis….. et à un prix producteur !

Cueillette de Lumigny D20, 77540 Lumigny Lumigny-Nesles-Ormeaux 77540 Nesles Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 42 94 05 https://www.cueillettedelumigny.fr/ https://www.facebook.com/lacueilletteduplessislumigny;https://www.instagram.com/cueilletteduplessis/

