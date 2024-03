Fête de la Courge Les Jardins Respectueux Châteaubernard, samedi 19 octobre 2024.

Fête de la Courge Les Jardins Respectueux Châteaubernard Charente

Venez découvrir les Jardins Respectueux avec tout au long du week-end concerts, spectacles, animations et ateliers, la fameuse « Course de brouettes » et de nombreux artisans, avec pour thème central la courge !

Début : 2024-10-19

fin : 2024-10-20

Les Jardins Respectueux 65 rue de Bellevue

Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine jardinrespectueux@gmail.com

