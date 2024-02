FÊTE DE LA CLÉMENTINE Puisserguier, dimanche 26 mai 2024.

FÊTE DE LA CLÉMENTINE Puisserguier Hérault

5ème fête de la clémentine

Venez nombreux participer à la 5 ème fête de la Clémentine de Puisserguier de 10h à 18h à l’écomusée et sur les parkings alentours

De nombreuses animations seront au programme de cette journée conviviale

· A partir de 10h Ouverture du marché, des ateliers et des expositions et inauguration

Toute la journée, animations adultes et enfants

· Randonnée pédestre le chemin de Clem Départ écomusée

· Abram’cadabra… Initiation à la magie

· Ateliers ma Clem en bonbons avec concours de la plus jolie composition / Atelier mosaïque avec concours de la plus jolie œuvre / Atelier mon tote bag Clem

· Pêche aux canards, bowling et dés géants, fléchettes scratch, chamboule tout, grenouille, route de la Clem,…

Expo œuvres des enfants de l’école Font Claire et exposition » La Clémentine, une histoire entre Auvergne, Languedoc et Algérie »

Restauration Les glaces de Laurent le jardin des glaces , Food truck, crêpes, gaufres et buvette et dégustation vins

· Portes ouvertes de l’écomusée

· Ambiance musicale et CLEM la mascotte en déambulation

· Tombola (tirage à 17h30) Ticket gratuit avec billet d’entrée

Entrée et animations gratuites

Organisé par l’Ecomusée des Mémoires .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26

fin : 2024-05-26

Rue de la Gai Sortie

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie

L’événement FÊTE DE LA CLÉMENTINE Puisserguier a été mis à jour le 2024-02-15 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN