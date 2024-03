Fête de la Chèvre Centre village Rognes, dimanche 7 avril 2024.

Fête de la Chèvre Centre village Rognes Bouches-du-Rhône

Chaque année, l’association Les Cabrettes organise la Fête de la Chèvre qui a pour objet de développer et promouvoir les ​activités caprines fermières. Une tradition qui rassemble petits et grands depuis 28 ans. Une fête incontournable en Pays d’Aix !

Dans le centre du village de Rognes, la fête de la Chèvre vous attend à partir de 9h, en famille ou entre amis. Entrée gratuite, buvette, espace pique-nique.



Nombreux stands de différentes races de chèvres, découverte du métier de chevrier, animations gratuites pour tous. Vente de fromages et petite restauration sur place par les exposants.



La manifestation est maintenue en cas d’intempéries. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07

Centre village Boulevard des Ecoles

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lescabrettes13840@gmail.com

L’événement Fête de la Chèvre Rognes a été mis à jour le 2024-03-09 par Office Municipal de Tourisme de Rognes