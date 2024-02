Fête de la bière Simandrine 2ème édition Stade Simandre, samedi 18 mai 2024.

L’APE les Amis des Cartables lance sa 2ème édition de la « Fête de la Bière Simandrine ».

A partir de 18h, venez écouter le groupe local des Sax Brothers, suivi des groupes Marcel Gang et Paradoxe qui se partageront la scène.

Vous pourrez vous régaler au point restauration avec les délicieux sandwichs préparés par l’association « la Broche Bressane » composés de jambon cuit à la broche et de frites.

Qui dit Fête de la Bière dit … Bière ??

Nous aurons à cœur de vous proposer plusieurs types de bière afin de satisfaire tout le monde, ainsi que diverses boissons soft.

Un beau programme pour une belle soirée festive!!

Et petit +, vous pouvez acheter votre ticket d’entrée en ligne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18

Stade Rue du Stade

Simandre 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté apesimandrine@gmail.com

