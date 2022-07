Fête de la bière Mazille Mazille Catégories d’évènement: Mazille

Saône-et-Loire

Fête de la bière Mazille, 27 août 2022, Mazille. Fête de la bière

Charly PARC DE CHARLY Mazille Saône-et-Loire PARC DE CHARLY Charly

2022-08-27 19:00:00 – 2022-08-27 23:30:00

PARC DE CHARLY Charly

Mazille

Saône-et-Loire Mazille EUR La fête de la bière est de retour après deux années d’absence ! Venez nous retrouver au parc de CHARLY à MAZILLE (15 kms de Cluny) pour déguster 4 bières pressions, une bonne choucroute garnie (attention nombre de repas limité à 300) , en écoutant Les Z’accords de Léon ( 21h).

Tout est en extérieur sous chapiteaux.

Vente des repas sur places. aiccharly@gmail.com La fête de la bière est de retour après deux années d’absence ! Venez nous retrouver au parc de CHARLY à MAZILLE (15 kms de Cluny) pour déguster 4 bières pressions, une bonne choucroute garnie (attention nombre de repas limité à 300) , en écoutant Les Z’accords de Léon ( 21h).

Tout est en extérieur sous chapiteaux.

Vente des repas sur places. PARC DE CHARLY Charly Mazille

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Mazille, Saône-et-Loire Autres Lieu Mazille Adresse Mazille Saône-et-Loire PARC DE CHARLY Charly Ville Mazille lieuville PARC DE CHARLY Charly Mazille Departement Saône-et-Loire

Mazille Mazille Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mazille/

Fête de la bière Mazille 2022-08-27 was last modified: by Fête de la bière Mazille Mazille 27 août 2022 Charly PARC DE CHARLY Mazille Saône-et-Loire

Mazille Saône-et-Loire