Fête de la bière et de l’artisanat Saint-Pardoux-la-Rivière, samedi 8 juin 2024.

Fête de la bière et de l’artisanat Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Dès 16 heures, délices culinaires et bonne musique. Quatre brasseurs présents. 30 stands proposant des articles artisanaux, pizzeria et Fish and chips, stands de crêpes sucrées, des samoussas, des biscuits Des stands (pêche aux canards, chamboule tout, tir aux pigeons…), musique jusqu’à 2h.

Dès 16 heures, venez nombreux pour passer un agréable moment avec des délices culinaires et de la bonne musique.

4 brasseurs présents avec de la bière de grande qualité. 30 stands proposant des articles artisanaux, un atelier cuir, une forge à métaux, des ventes de produits locaux (céramiques, minéraux) seront présents. Des stands (pêche aux canards, chamboule tout, tir aux pigeons…), des tatouages éphémères, des déguisements originaux raviront vos enfants. La compagnie Des Si Des La (chanteuses et musicien) animera l’après-midi et réalisera le soir un grand concert de grande qualité avec tout style de musique. La soirée se terminera en musique pour vous faire danser jusqu’à 2 heures du matin.

Restauration sur place pizzas, fish and chips, crêpes sucrées, samoussas, biscuits.

Évènement organisé par le Comité des Fêtes 06 68 33 48 06. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 16:00:00

fin : 2024-06-08 02:00:00

place Henri Brives

Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête de la bière et de l’artisanat Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2024-04-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin