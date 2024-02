Fête communale de La Ventrouze La Ventrouze, samedi 27 juillet 2024.

Fête communale de La Ventrouze La Ventrouze Orne

Samedi , messe patronale, animée par l’Harmonie du Haut Perche, en l’église Sainte Madeleine à 18h30.

A 22h30 Retraite aux flambeaux et feu d’artifice.

Dimanche , toute la journée, vide-greniers et manège enfants + structure gonflable

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 22:30:00

fin : 2024-07-27

Le Bourg

La Ventrouze 61190 Orne Normandie

