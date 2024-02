Fête communale de La Poterie au Perche Le Bourg Tourouvre au Perche, dimanche 2 juin 2024.

Fête communale de La Poterie au Perche Le Bourg Tourouvre au Perche Orne

Vide Greniers toute la journée et animations toute la journée.

Concours de pétanque à partir de 14h (inscription à 13h)

Petite restauration et buvette sur place.

Pour la 3e année, Tourouvre au Perche, labellisée Station Verte, vous propose des activités et animations sur la sensibilisation à l’environnement, la découverte de son terroir et la mise en avant des ses savoirs faire locaux. Cette année, parallèlement aux animations de la fête communale de La Poterie au Perche (Vide greniers, concours de pétanque…), des activités en lien avec les mobilités douces, seront proposées

-parcours de maniabilité (chevaux, trottinettes …) avec Perche e-motion

-Médiation animale avec Les Anes des Hauts du Perche…

Le Programme est en cours d’élaboration

Le Bourg LA POTERIE AU PERCHE

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

