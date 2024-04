Fêt’à Clown.e.s Colette Gomette Prézidente Baule, vendredi 19 avril 2024.

Dans le cadre du festival Fêt’à Clown.e.s

Dans le cadre du festival Fêt’à Clown·e·s, découvrez le spectacle Colette et Gomette, PréZidente , de Hélène Gustin.

Notre société clinquante attire Colette Gomette comme un aimant. Les parures, le brillant, le désir de richesse et de gloire l’aspirent et l’inspirent ! Colette Gomette se lance dans la politique, attirée par la grandeur et le sérieux de la fonction. Elle adopte progressivement certains des excès du personnage politique incompétence, arrogance, séduction… Incapable d’aligner deux mots, sa langue c’est le grommelot. L’espéranto du clown !

Personnage clownesque, Colette Gomette vient d’on ne sait quelle planète. Animal et primitive, occupée à tâter, mâchouiller, renifler, elle explore un monde anguleux avec passion.

Tout public, durée 1h. 1010 10 EUR.

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19 22:00:00

Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

