Festivités folkloriques de Pentecôte Wissembourg, vendredi 17 mai 2024.

Festivités folkloriques de Pentecôte Wissembourg Bas-Rhin

À l’occasion de la Pentecôte, les traditions folkloriques sont mises à l’honneur. Près de 50 événements dont le célèbre et tant attendu cortège folklorique mais aussi un marché du terroir et les courses hippiques. Un feu d’artifice clôturera la fête.

Entre tradition et authenticité, le folklore alsacien, de France et d’Allemagne prendra ses quartiers à Wissembourg du 17 au 20 mai prochains à l’occasion des festivités de Pentecôte !

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, un programme riche et diversifié en animations sera proposé durant ces 4 jours de fête. Cortège folklorique et bals populaires, marché de l’artisanat et du terroir, spécialités gastronomiques, courses hippiques, concerts et fête foraine animeront les rues de Wissembourg jusqu’au feu d’artifice qui viendra clôturer la manifestation. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-20

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est animation@wissembourg.fr

L’événement Festivités folkloriques de Pentecôte Wissembourg a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte