FESTIVINS CAVEAU DES ARÈNES Béziers, dimanche 21 avril 2024.

FESTIVINS CAVEAU DES ARÈNES Béziers Hérault

Pour la 4ème année, le Caveau des Arènes organise le Festivins, son salon des Vins Biterrois. Une vingtaine de vignerons locaux seront présents pour exposer et faire découvrir plus de 40 cuvées du Languedoc en blancs, rouges, rosés & effervescents. Pour régaler vos papilles de 10h à 17h, huîtres, charcuteries, fromages, gourmandises… seront proposés à la vente.

Pour la 4ème année, le Caveau des Arènes organise le Festivins, son salon des Vins Biterrois. Une vingtaine de vignerons locaux seront présents pour exposer et faire découvrir plus de 40 cuvées du Languedoc en blancs, rouges, rosés & effervescents. Pour régaler vos papilles de 10h à 17h, huîtres, charcuteries, fromages, gourmandises… seront proposés à la vente. Mais également une nouveauté Le restaurant « La Brasserie du Palais » se déplace pour l’évènement et proposera un plat chaud + un dessert sur réservation** pour se détendre et profiter en famille ou entre amis de ce moment de réjouissance. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

2 Rue Giuseppe Verdi

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement FESTIVINS CAVEAU DES ARÈNES Béziers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE