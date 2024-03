FESTIVAL VOIX DE FEMMES LE KIOSQUE Maury, vendredi 14 juin 2024.

FESTIVAL VOIX DE FEMMES – PASS 1 JOUR Le festival Voix de Femmes reste fidèle à l’idée et l’esthétique qui accompagnaient sa création , Intensité, moments rares, découvertes, slow life, dégustations et convivialité !!!! Rendez-vous à Maury, les 14 et 15 juin 2024 avec à l’affiche: Vendredi 14 juin :SHAKE SHAKE GO ET NACH Samedi 15 Juin :COLT ET KIMBEROSE LocalisationLE KIOSQUE – CENTRE LOISIRSAVENUE JEAN JAURES66460, MAURY Buvette et restauration sur place Parking gratuit à proximité

Tarif : 31.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-06-14 à 20:30

