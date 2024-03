FESTIVAL VINS SUR VINGT Les Garennes sur Loire, vendredi 24 mai 2024.

Festival de Dégusta’Son mélant musique et vins dans une ambiance conviviale avec une dizaine de groupes sur deux soirées et une ouverture dédiée au famille le samedi dès 17h

Après un nouveau succès l’an passé, accueillant près de 8 000 visiteurs sur deux soirées, la 9e édition du Festival Vins sur Vingt promet d’être belle et encore pleine de surprises, d’échanges, de partage, de musique et de bonne ambiance. La soirée du vendredi 24 mai, derrière la Mairie dans une ambiance intimiste sera dédiée aux « covers ».

Le samedi 25 mai, le Festival est fier de s’ouvrir avec un temps familial et des animations pour enfants gratuites dès 17H.

Puis progressivement, la musique s’emparera des rues aux murs d’ardoises de la commune.

Le Vins sur Vingt c’est aussi la découverte de notre patrimoine viticole, les bars à vins proposeront la carte des Vins sur Vingt composée des principales appellations du terroir (Anjou Blanc, Anjou Rouge, Cabernet Rosé, Coteaux de l’Aubance, Crémant, et bien sûr l’Anjou Brissac typique de notre commune).

Le Festival ne cesse de grandir d’année en année, et après bientôt dix ans (création de l’association en novembre 2013), nous sommes fiers de maintenir ce Festival toujours gratuit, permettant à la culture de s’imposer à tous et en tous lieux, offrant un temps de partage et d’humanité en ces temps qui paraissent souvent si difficiles. Car aujourd’hui, le Festival Vins sur Vingt est aussi devenu une grande famille, composée de près de 250 bénévoles, 110 partenaires et de tous les visiteurs que nous nous

faisons un plaisir d’accueillir à nouveau sur Saint-Jean-des-Mauvrets aux Garennes-sur-Loire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 19:00:00

fin : 2024-05-24

Route de Buchêne

Les Garennes sur Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire laboiteagens@gmail.com

