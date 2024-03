FESTIVAL VILLERS BD rue Albert Premier Villers-lès-Nancy, samedi 18 mai 2024.

FESTIVAL VILLERS BD rue Albert Premier Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Samedi

Pour cette douzième édition, VillersBD se surpasse et accueille plus de 40 auteurs !

Comme toutes les années, la programmation se veut familiale et hétéroclite, histoire de satisfaire les plus jeunes comme les plus grands. Seront présents des auteurs débutants et confirmés, régionaux ou de contrées plus lointaines, mais aussi des maisons d’édition.

La quarantaine d’auteurs viendra présenter ses albums sous forme de dédicaces, de quoi admirer les artistes en pleine action !

Pour satisfaire votre curiosité et vos nouvelles découvertes, notre libraire partenaire et des bouquinistes seront présents sur place pour vous proposer des albums des auteurs présents.

N’oubliez pas de consulter les règles du bon festivalier disponibles sur notre site ( les auteurs ), afin de vous assurer de profiter au mieux de votre virée par chez nous.

Profitez également de l’exposition « Philippe Luguy »

Château de Madame de Graffigny et Centre des EcraignesTout public

0 EUR.

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

rue Albert Premier Château Madame de Graffigny

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@villers-bd.com

L'événement FESTIVAL VILLERS BD Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2024-03-14