[Festival UP!] Showcase MH & Leça + Open-Mic La Barakason Rezé, jeudi 11 avril 2024.

[Festival UP!] Showcase MH & Leça + Open-Mic L’Open-mic est de retour au Festival UP!. Une soirée en partenariat avec le Rezé Social Club où chacun·e pourra prendre le micro et faire ses preuves, sur la scène du Club de la Barakason. Jeudi 11 avril, 20h00 La Barakason Gratuit, entrée libre

Dans le quartier du Château, l’association Rezé Social Club a pour ambition de faciliter l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs des jeunes de 12 à 25 ans. Elle aide notamment à faire émerger une très active communauté hip-hop (rappeurs, producteurs, beatmakers). Après une soirée pleine de succès lors de l’édition 2023 du Festival UP!, le collectif s’associe une fois de plus à la Soufflerie pour proposer une soirée Open-mic ouverte à toutes et tous. Avis aux jeunes talents !

En ouverture de soirée, le Rezé Social Club chauffera la scène du Club de la Barakason avec les showcases de deux de ses artistes : MH et Leça.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

