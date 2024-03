[Festival UP!] Projection de « Footeuses » L’Auditorium Rezé, mercredi 10 avril 2024.

[Festival UP!] Projection de « Footeuses » Soirée foot à la Soufflerie avec la projection de Footeuses, un documentaire qui donne la parole aux joueuses pro et amateures trop souvent discriminées mais toujours combatives. Mercredi 10 avril, 19h00 L’Auditorium Gratuit, entrée libre

« Footeuses » plonge le spectateur dans la réalité des joueuses : qu’elles soient en équipe de France ou au Paris Saint Germain, jeunes amatrices ou artistes engagées. De leurs premiers dribbles effectués au sein des clubs ou en bas des tours entre ami·es, jusqu’aux rencontres internationales, l’itinéraire de ces femmes incarne une facette du ballon rond encore trop peu médiatisée. Si pour certaines, l’accès au monde professionnel est un but assumé, d’autres ont fait du football un vecteur d’affirmation et d’émancipation pour se faire accepter au sein d’un univers encore trop attaché à des paradigmes tenaces. Pour toutes, le football est une tranche indissociable de leur vie de femmes. En cela, le documentaire vient offrir une photographie de leurs pratiques du football. « Footeuses » a été conçu avant tout comme une ode à leur courage et à leur abnégation.

La projection sera suivie d’un échange avec des joueuses du Nantes Métropole Futsal.

