[Festival UP!] MIEL + Alvin Chris La Barakason Rezé, samedi 13 avril 2024.

[Festival UP!] MIEL + Alvin Chris Soirée R&B et rap dans le Club de la Barakason pour clôturer le Festival UP! 2024. Deux jeunes artistes viendront mettre l’ambiance, la nantaise MIEL et le rappeur d’Amiens Alvin Chris. Samedi 13 avril, 20h00 La Barakason Gratuit, entrée libre

Début : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

MIEL

Artiste émergente dans le monde de la musique, MIEL se distingue par un style mêlant la néo-soul et le R&B alternatif (SZA, Kali Uchis, Erykah Badu…). Elle fusionne ses inspirations : le jazz, la soul et la bossa nova pour créer un univers unique et authentique. Avec la collaboration du talentueux Antoine (La Qweme) Masnata à la production et à la guitare, le duo imagine un style hybride, très soulful et très moderne à la fois, dans le but d’explorer toutes les facettes de leur art et de composer avec.

Alvin Chris

Né en Belgique de parents congolais, Alvin Chirs a grandi en France à Amiens. Il s’est nourri des influences du hip-hop français et américain, de la chanson, et du R&B pour créer une identité musicale unique, transcendant les frontières des genres qui l’ont inspiré. Il se démarque par son approche émotionnelle de la musique, privilégiant la sincérité dans ses textes. Ses compositions offrent un mélange éclectique de sonorités planantes et paroles soignées, tout en restant intemporelles.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

musique rap