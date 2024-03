[Festival UP!] Après-midi foot Parc Paul Allain Rezé, mercredi 10 avril 2024.

[Festival UP!] Après-midi foot Après-midi foot et sérigraphie dans le cadre du Festival UP! 2024 avec au programme : ateliers et démo de foot-freestyles, Panna foot, sérigraphie, tournoi de e-gaming, etc. Mercredi 10 avril, 15h00 Parc Paul Allain Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T15:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T15:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

Exposition Foot et sérigraphie par le Club J de l’Arpej

En continu, toute l’après-midi

Initiations et démonstrations de foot-freestyle avec Naostyle

• Dès 6 ans

• Initiation à 15h30 et à 17h (durée 1h)

• Inscription sur place à partir de 15h,

limitée à 10 participant·es par atelier

Tournoi de Panna foot avec le Service Jeunesse de Rezé, en partenariat avec l’UFOLEP 44

• En continu, toute l’après-midi

Des lots à gagner sur place !

Initiation et démonstration de sérigraphie sur papier avec l’Atelier Parades

• En continu, toute l’après-midi

Repars avec ta carte sérigraphiée !

E-Foot sur Grand écran avec la Médiathèque Diderot

• Dès 9 ans

• De 15h à 17h

• Matchs amicaux et sessions d’entraînements sur FC24

• Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliambulle avec la Médiathèque Diderot

• En continu, toute l’après-midi

Parc Paul Allain Parc Paul Allain, Rezé Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire

foot sérigraphie

Naostyle