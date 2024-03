Festival universitaire du spectacle vivant Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, vendredi 19 avril 2024.

Assistez à la soirée de clôture du festival universitaire du spectacle vivant le vendredi 19 avril 2024 à 18h30 à l’Espace culture, campus cité scientifique. Gratuit sur réservation.

Programme

18h30 : atelier Voguing encadré par Maylisse Devliegher

19h : annonce du lauréat

19h30 : cocktail

20h : apéros du mix

21h : formation rock composée d’étudiants de l’Aéro Campus Tour 2023

Réservation sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-de-cloture-858010922767

Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

