Festival Unité dans la Diversité Espace Simone Veil Limoges, vendredi 29 mars 2024.

Festival Unité dans la Diversité Espace Simone Veil Limoges Haute-Vienne

De 16h à 22h

Le Festival Unité dans la Diversité vient nous rappeler que la différence culturelle est une force et apporte de la couleur au monde.

C’est l’événement festif et enrichissant à ne pas manquer. Exposition, danse, chant, défilé, dégustation culinaire et même visite de la ville en Petit-Train seront au rendez-vous!

Venez assister! De nombreuses animations et surprises vous attendent.

Réservations obligatoire en ligne (sur le site en lien) selon les places disponibles. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 16:30:00

fin : 2024-03-30 22:00:00

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

