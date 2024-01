Festival The électronic Farm Saint-Juéry, samedi 6 juillet 2024.

Festival The électronic Farm Saint-Juéry Aveyron

Cotcotcot, meeeeuuh, beeeeeee, boom, clap..Et oui nous sommes bien à la Ferme électronique !

Un mélange entre musique, chant du coq, nature, paysages et bonne humeur pour un moment de partage entre amis et nouvelles rencontres. C’est ensemble pour partager et s’amuser durant 24h avec chacun son feeling durant tout le festival … .

La Rouvarie

Saint-Juéry 12550 Aveyron Occitanie terradelici12@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-07



L’événement Festival The électronic Farm Saint-Juéry a été mis à jour le 2023-12-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT