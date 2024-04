Festival Télérama Enfants : Mon ami robot Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, mercredi 17 avril 2024.

Festival Télérama Enfants : Mon ami robot Dans le cadre du festival Télérama enfants du 14 au 24 avril au cinéma de Senlis (re)découvrez un petit bijou d’animation : Mon ami robot. 17 et 22 avril Cinéma Jeanne D’Arc tarifs 3,50€ la séance sur présentation du PASS Télérama – sans le PASS : tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T16:30:00+02:00 – 2024-04-17T18:20:00+02:00

Fin : 2024-04-22T14:00:00+02:00 – 2024-04-22T15:50:00+02:00

MON AMI ROBOT

Animation-Comédie | 1h42

Réalisé par Pablo Berger

À New York, dans les années 1980, un chien solitaire commande un robot de compagnie… Un film d’animation sans paroles, mais avec beaucoup d’inspiration ; fable subtile, drôle et bouleversante sur les bonheurs et les épreuves qui accompagnent tout lien affectif.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

filmn cinéma