Festival Tartine Rue Lamarque Saint-Sever, vendredi 19 avril 2024.

Festival Tartine Rue Lamarque Saint-Sever Landes

Le tartine social club, célèbre la convivialité et la gourmandises avec le Festival Tartine au Cloître des Jacobins à St-Sever le 19 et 20 avril.

Repas, animation musicales autour du Rock, marché de producteurs

Le tartine social club, une association de 3 producteurs du Sud-Ouest ( les Conservistes, Domaine Terra et So’Tonic) célèbre la convivialité et la gourmandise. Ensemble ils organisent le Festival Tartine dans l’enceinte du Cloître des Jacobins à Saint-Sever

Vendredi 19/04 Repas Spectacle avec en 1er partie Jean Daniel Broussée artiste londonien béarnais et son spectacle le Pain, en seconde partie John vous présentera son spectacle La Machine à Remonter le Rock. Pour assaisonner le tout, repas surprenant autour de la Tartine servi par le chef Nicolas Fort de l’Art des Mets

Samedi 20/04 de 10h à 18h Marché Gourmand et encore Rock marché de producteurs animé par le groupe st severin La Mauvaise Herbe ( répertoire de G. Brassens)

19h30 Soirée concerts avec les Clancks, Old JOHN’S Radio et pour clôturer Le Ballet des Muses

Buvette et restauration sur place. 49 49 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-20

Rue Lamarque Aux Jacobins

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine tartinesocialclub@gmail.com

