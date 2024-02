Festival Tant de Paroles Maison du Peuple Fourchambault, mercredi 10 avril 2024.

Festival Tant de Paroles Maison du Peuple Fourchambault Nièvre

Le festival » Tant de Paroles » revient pour sa 13ème édition du 10 au 13 avril à FOURCHAMBAULT.

Une édition qui respirera le sport jeux olympiques de Paris cette année… culture et sport se conjugueront à l’unisson … mais pas que !

2024 sera axé sur la culture populaire, une culture accessible à tous et ressembleuse.

Musique, humour, vivre ensemble… autant de registres riches et variés qui viendront appuyer l’identité du festival.

Le programme détaillé sera disponible mi-mars.

Ouverture de la billetterie à partir du 25 mars.

Réservations directement en mairie, par téléphone au 06 89 41 23 73 ou par mail festivaltantdeparoles@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-04-13

Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès

Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté festivaltantdeparoles@gmail.com

L’événement Festival Tant de Paroles Fourchambault a été mis à jour le 2024-02-09 par OT NEVERS