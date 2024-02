Festival SPRING / Drache Nationale Le Podium Les Pieux, mercredi 3 avril 2024.

Festival SPRING / Drache Nationale Le Podium Les Pieux Manche

Drache Nationale est le nom populaire donné à la forte pluie qui s’abat le jour de la fête nationale en Belgique le 21 juillet et qui empêche le bon déroulement des festivités.

Dans leur spectacle, qui a pour titre cette expression, Tom Boccara, Gaëlle Coppée et Denis Michiels?se réunissent autour d’une question essentielle à leurs yeux?: comment positiver quand c’est la merde?? , autrement formulée qu’est-ce qui est finalement important dans la vie ? Les trois jongleur·se·s belges tentent d’y apporter des éléments de réponse avec des effets hollywoodiens bon marché, des K-way, une reine déchue sous la pluie, un slow dans une première boum, des rêves ratés et des petites victoires. Mais aussi avec la conviction que c’est dans les relations humaines que se trouve une part de l’antidote aux obstacles, petits ou grands, qui se mettent en travers de la route.

« Drache Nationale » est un clin d’œil à la petite lumière dans l’obscurité, au sourire sous une pluie battante, au beau dans le tout pourri, au parapluie transformé en piscine, bref une lueur d’espoir pleine d’humour.

Le Podium 1 allée de la Fosse

Les Pieux 50340 Manche Normandie culture@lespieux.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 20:30:00

fin : 2024-04-03 21:30:00



