FESTIVAL SCIENTILIVRE Centre de Congrès Diagora Labège, samedi 6 avril 2024.

FESTIVAL SCIENTILIVRE Cette année, Scientilivre lève les voiles et met le « Cap sur les océans » 6 et 7 avril Centre de Congrès Diagora Entrée gratuite, inscription aux ateliers en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

Abritant d’innombrables ressources, les océans recouvrent plus de 70% de la surface de la Terre. L’édition « Cap sur les océans » permet de se plonger dans les connaissances que nous avons sur ces milieux et ce qui nous reste à en découvrir. Indispensable au maintien de la vie sur Terre, l’océan voit ses écosystèmes grandement menacés par la diffusion massive de plastiques et autres polluants.

Objectif :

Sensibiliser et donner des clés pour comprendre l’importance et la nécessité primaire des océans en éveillant l’esprit critique en s’appuyant sur une approche expérimentale et ludique de la science.

5 thématiques pour nous permettre d’émettre un avis critique sur des solutions réalistes ou utopiques :

⚓️ Exploitation : Mise en lumière de la surexploitation des hommes sur ses espaces à la biodiversité fragile et sur les conséquences de la disparition de ces milieux naturels.

⚓️ Biodiversité : Zoom sur la biodiversité et les écosystèmes marins. Partez à la découverte, au travers d’ateliers captivants, les adaptations des êtres vivants à leur environnement marin.

⚓️ Exploration : L’histoire de la découverte des océans par l’Homme : des récits captivants sur la course vers les abysses, l’exploration des mystérieuses étendues océaniques, les défis de la navigation en haute mer et bien d’autres…

⚓️ Fonctionnement de l’océan : Comprendre les océans pour mieux les protéger. Depuis leur formation jusqu’à leur alimentation à travers le cycle de l’eau, les océans sont en perpétuel mouvement, jouant un rôle crucial dans la régulation de notre planète. Les conséquences du réchauffement climatique se font ressentir de manière irréversible sur les océans : montées de eaux, fonte des glaces…

⚓️ Chimie de l’eau : La chimie et la physique jouent un rôle central dans les mécanismes qui régissent le fonctionnement des océans. Processus de formation des glaces polaires, facteurs qui contribuent à l’acidification des océans… à l’étude !

30 ateliers répartis sur l’ensemble du week-end, pôle exposition, tables rondes, Conférence littéraire et scientifique et rencontre avec auteurs. Le public pourra explorer des sujets fascinants avec des ateliers exclusifs !

L’occasion pour petits et grands d’en apprendre plus sur ces espaces aussi impressionnants que menacés !

Un weekend de découverte et d’exploration garantie à #Diagora !

Centre de Congrès Diagora 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 0561399339 https://diagora-congres.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://scientilivre.org/ »}] Le Centre de Congrès et d’exposition Diagora est un lieu de travail et de rencontres pouvant accueillir de multiples événements professionnels et grand-public !