FESTIVAL SAPERLIPOPETTE 2024 Montpellier, samedi 4 mai 2024.

Des contes, des manèges, des spectacles, des ateliers, des déambulations… qui arrive pour sa 25ème édition ?

Saperlipopette bien sûr !

Rendez-vous des enfants et des familles au mois de mai à la Cité européenne du théâtre, Domaine d’O à Montpellier, l’opus 2024 s’annonce haut en couleurs sous le signe de la gaité et du partage.

Treize spectacles, dont cinq en accès libre prennent place sur tout le site en intérieur comme en extérieur pour émerveiller les tout-petits dès 2 ans comme les plus grands jusqu’à 12 ans ou plus.

Comédiennes et comédiens, clowns, acrobates, musiciennes et musiciens, marionnettistes, déploient leur talent pour faire de ce temps consacré à la jeunesse une fête. Place à l’imaginaire !

La billetterie est ouverte 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

Montpellier

178 rue de la carrièrasse

Montpellier 34090 Hérault Occitanie

