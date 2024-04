Festival regards d’ailleurs séance dimanche 14 avril à 14h « Animal » en présence de la réalisatrice Sofia Exarchou. Cinéma les enfants du Paradis Chartres, dimanche 14 avril 2024.

Festival regards d’ailleurs séance dimanche 14 avril à 14h « Animal » en présence de la réalisatrice Sofia Exarchou. Festival regards d’ailleurs séance dimanche 14 avril à 14h « Animal » en présence de la réalisatrice Sofia Exarchou. Dimanche 14 avril, 14h00 Cinéma les enfants du Paradis La séance : 7.50€, Carte cinéclap : 5.70€, carte 4 films : 16€.

Synopsis

Sous le soleil brûlant d’une île grecque, les animateurs d’un hôtel all-inclusive menés par la charismatique Kalia se préparent pour la saison. Décors en carton-pâte, costumes pailletés et spectacles de danse envahissent la scène. À mesure que l’été avance, la pression augmente, les nuits s’enchaînent, et les démons de Kalia se réveillent. Lorsque les projecteurs s’allument, the show must go on… mais cela a-t-il toujours un sens pour elle ?

17 janvier 2024 en salle | 1h 56min | Drame

De Sofia Exarchou | Par Sofia Exarchou

Avec Dimitra Vlagkopoulou, Flomaria Papadaki, Ahilleas Hariskos

Cinéma les enfants du Paradis 13 place de la Porte Saint Michel 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Festival regards d’ailleurs cinéma