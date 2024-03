Festival Reconnexion Ramatuelle 2024 Théâtre de Verdure Ramatuelle, dimanche 7 juillet 2024.

Festival Reconnexion Ramatuelle 2024 Théâtre de Verdure Ramatuelle Var

Musiques actuelles et Arts Plastiques Quatre concerts les 7/8/9/10 Juillet et une exposition d’arts plastiques du 2 au 16 juillet.

Reconnexion, le festival qui fait la part belle aux nouvelles scènes musicales et artistiques attachées au territoire

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07

fin : 2024-07-10

Théâtre de Verdure La Rocade

Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur reconnexion.ramatuelle@gmail.com

L’événement Festival Reconnexion Ramatuelle 2024 Ramatuelle a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle