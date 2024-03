Festival Printemps Tsigane au Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, vendredi 14 juin 2024.

Le dimanche 16 juin 2024

de 17h00 à 00h00

Le samedi 15 juin 2024

de 18h00 à 00h00

Le vendredi 14 juin 2024

de 19h00 à 00h00

.Tout public. payant

De 10,99 à 47,25 euros.

Le Festival Printemps Tsigane célèbre les cultures tsiganes et d’Europe de l’Est !

Cette deuxième édition du Printemps Tsigane vous offrira l’occasion de découvrir une émergence de talents qui puisent leurs inspirations dans le répertoire des musiques tsiganes et des Balkans. Ce projet a pour but de bouleverser les idées préconçues et les clichés attribués à ces cultures. Le Point Fort d’Aubervilliers réunit le Collectif Jamalafak, Villes des Musiques du Monde et Balkanbeats Paris pour offrir une grande fête pleine de belles émotions à un large public et présentera les acteurs principaux de ce mouvement musical qui se renouvelle et s’exile sans cesse vers de nouveaux mélanges, la scène parisienne étant actuellement l’une des plus actives dans ce bouleversant métissage. Une belle célébration au cœur des musiques traditionnelles et populaires de Roumanie, Serbie, Macédoine, Grèce et Turquie, empreintes de sonorités urbaines et contemporaines.

✦ VENDREDI 14 JUIN 2024 / 19H00 – 00H00

• Mayo Hubert & Marian Badoi Quintet

• Baklava Orkestar

• Emigrante + Guest

• DJ Tagada

✦ SAMEDI 15 JUIN 2024 / 18H00 – 00H00

• Projection du film La Tsigane, sur la route avec Tamèrantong !

• Forró de Balkão

• Balkanic Project

• Shantel & Bucovina Sound System

✦ DIMANCHE 16 JUIN 2024 / 18H00 – 00H00

• Dhoad Gitans du Rajasthan

• Eléonore & Friends

• La Caravane Passe & Guest

+ Expo, projection & masterclass

HORAIRES

Vendredi : 19h-00h

Samedi : 18h-00h

Dimanche : 17h-00h

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300

Contact : https://www.lepointfort.com/events/festival-printemps-tsigane-2-edition/ https://www.facebook.com/events/429342946431198 https://www.facebook.com/events/429342946431198 https://shotgun.live/fr/festivals/printemps-tsigane-shantel-la-caravane-passe

FESTIVAL PRINTEMPS TSIGANE