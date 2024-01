FESTIVAL POLYNÉSIEN : FENUA NO TE HEIVA HALLE SAINT CAPRAIS L’Union, jeudi 18 juillet 2024.

FESTIVAL POLYNÉSIEN : FENUA NO TE HEIVA HALLE SAINT CAPRAIS L’Union Haute-Garonne

Un festival qui célèbre la culture, la musique, la danse et la cuisine polynésiennes dans toute leur splendeur !

Une multitude d’activités vous attendent !

Voici une partie du programme : des jeux traditionnels polynésiens (course de porteur de fruits, soulevé de pierre et initiation au lancer de javelot…), des artisans mettant en valeur la culture polynésienne (sculptures, perles, bijoux, monoï, ukulele…), des tatoueurs, trois soirs de spectacle avec le concours des écoles de danses, un repas cuisiné de façon traditionnelle au four polynésien, un rassemblement de ukulélé et des concerts !

Toute la programmation sera bientôt dévoilée, rendez-vous sur :

www.etenati.com/events/lunion-fenua-no-te-heiva .

HALLE SAINT CAPRAIS Avenue de Bayonne

L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie etaetatiare@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18

fin : 2024-07-21



L’événement FESTIVAL POLYNÉSIEN : FENUA NO TE HEIVA L’Union a été mis à jour le 2024-01-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE