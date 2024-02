Festival Plein les Cieux Vendredi 30 et Samedi 31 août 2024 Oricourt, vendredi 30 août 2024.

Festival Plein les Cieux Vendredi 30 et Samedi 31 août 2024 Oricourt Haute-Saône

5 ans après sa première édition au château d’Oricourt, le collectif Eclipse revient pour vous interpréter le meilleur de Pink Floyd. Egalement un concert de Break Free (tribute de Queen) et Band of Gypsies (tribute Jimy Hendrix).

Parking, buvette et restauration sur place. EUR.

Début : 2024-08-30

fin : 2024-08-31

1 Rue Nicolas Rolin

Oricourt 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté eclipsemusique70@gmail.com

