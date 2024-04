Festival Pist’ribil 3ème édition Stade de Sibiril Sibiril, samedi 6 juillet 2024.

Festival Pist’ribil 3ème édition Stade de Sibiril Sibiril Finistère

T’étais pas là l’année dernière ? Faut se rattraper en 2024 ! Le Pist’Ribil est un festival de musique open-air d’une journée, un vrai concentré de fête ! Collectifs locaux et artistes internationaux viendront une nouvelle fois mettre le feu à notre scène pour te faire danser toi et tes meilleurs collègues de piste. On ne travaille qu’avec des entreprises locales, que ce soit au niveau de la restauration, des infrastructures et plein d’autres petites choses. Un seul mot d’ordre que du plaisir ! Festival Electro, Dance, House.

Programmation Synapson, Klingande, Mome, Asdek, Mozambo, Kram

Restauration sur place. Réservation sur Internet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 14:00:00

fin : 2024-07-06

Stade de Sibiril Route de Kermenguy

Sibiril 29250 Finistère Bretagne pistribilcontact@gmail.com

L’événement Festival Pist’ribil 3ème édition Sibiril a été mis à jour le 2024-04-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX