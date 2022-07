Festival Petits Pieds dans la Paille Bourdeaux Bourdeaux Catégories d’évènement: Bourdeaux

Drôme

Festival Petits Pieds dans la Paille Bourdeaux, 10 août 2022, Bourdeaux. Festival Petits Pieds dans la Paille

Ferme Bérard, Mourai et Bongat Bourdeaux Drôme

2022-08-10 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-10 19:00:00 19:00:00 Bourdeaux

Drôme Bourdeaux EUR 7 Après-midi à la ferme où se dégustent des spectacles jeune public donnés par des compagnies artistiques professionnelles, entremêlés par une visite de la ferme guidée. Bourdeaux

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bourdeaux, Drôme Autres Lieu Bourdeaux Adresse Ferme Bérard, Mourai et Bongat Bourdeaux Drôme Ville Bourdeaux lieuville Bourdeaux Departement Drôme

Bourdeaux Bourdeaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeaux/

Festival Petits Pieds dans la Paille Bourdeaux 2022-08-10 was last modified: by Festival Petits Pieds dans la Paille Bourdeaux Bourdeaux 10 août 2022 Ferme Bérard, Mourai et Bongat Bourdeaux Drôme

Bourdeaux Drôme