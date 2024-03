Festival Paroles Paroles ROUGE 1ER Honfleur, vendredi 5 avril 2024.

Festival Paroles Paroles ROUGE 1ER Honfleur Calvados

Compagnie Compagnie LEA

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Ce duo danse et musique invite à plonger dans la vibration d’une couleur et de ses nuances. Le rouge incarnat, c’est la couleur de la chair, juste sous la peau. Quels imaginaires et symboliques associons-nous à cette couleur ?

Le spectacle invite à explorer les multiples facettes de ce rouge un voyage tout en douceur et contrastes, une traversée libératrice pour s’accepter tel que l’on est, accepter son histoire qui gratte, qui marque, à en laisser des traces sur la peau.

Chorégraphie, scénographie et interprétation Lolita ESPIN ANADON

Composition musicale et interprétation Christophe BUNEL

Aux greniers à sel

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-05

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie tetedebois@ymail.com

