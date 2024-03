Festival Paroles Paroles MUSIQUE AU BAR Honfleur, vendredi 5 avril 2024.

Festival Paroles Paroles MUSIQUE AU BAR Honfleur Calvados

Avec Kriss

SCÈNE OUVERTE AUX AMATEURS

Après le spectacle, refaire le monde, en repousser les limites… Kriss poursuit son tour de chant et attend les musiciens, amateurs ou professionnels pour un voyage à plusieurs sur scène. Le bar du festival vous tend les bras, le siège, l’assiette, le verre !

Ouvrez vos oreilles et vos papilles et savourez en musique, ces inter-planches autour d’un verre et d’une savoureuse grignote concoctée par la fabuleuse équipe popotte du festival !

L’espace bar est aménagé en partenariat avec la ressourcerie de Honfleur. Pendant le festival meubles et objets sont à vendre, laissez vous tenter et réservez auprès de Philippe, bénévole du festival.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 23:00:00

fin : 2024-04-05

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie tetedebois@ymail.com

