Festival Paroles Paroles LE SCUIK Honfleur, samedi 6 avril 2024.

Ce n’est pas une simple soirée Karaoké, c’est une soirée dansante, un spectacle musical avec un orchestre de 5 musiciens extraordinaires et une animatrice un peu fofolle mais toujours bienveillante.

Le spectateur désireux de pousser la chansonnette est invité à devenir, le temps d’une chanson le héros ou l’héroïne de ce groupe. Il suffit d’avoir envie de choisir un morceau, ou bien de soutenir ceux qui donnent de leur voix. Pour ce karaoké un peu particulier, on peut consulter le site du groupe pour connaître la liste des chansons, consultable sur demande ou sinon, le jour J directement sur place ! Une délicieuse soirée pleine de peps, à partager, que l’on chante ou non !

La liste de Scuik est consultable ici, choisis ta chanson et inscris toi auprès de Karine.

www.facebook.com/SylvainCrouneurUltimateKaraoke

Avec

Antoine SIMONI

Alexandre SIMONI

Walter LOUREIRO

Isaac AZOULAY

Vincent LHOMME

Karine LEPAULMIER

MUSIQUE AU BAR

2e PARTIE

Le bar du festival vous tend les bras, le siège, le verre ! Ouvrez vos oreilles et vos papilles

et savourez en musique ce temps suspendu …

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie tetedebois@ymail.com

L’événement Festival Paroles Paroles LE SCUIK Honfleur a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Honfleur-Beuzeville