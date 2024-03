Festival Papillons de Nuit Saint-Laurent-de-Cuves, vendredi 17 mai 2024.

Festival Papillons de Nuit Saint-Laurent-de-Cuves Manche

Vendredi

Premier festival associatif de Normandie, Papillons de Nuit accueille chaque année plus de 90 000 festivalier(e)s à Saint-Laurent-de-Cuves le week-end de la Pentecôte. Le bourg du Sud Manche voit ainsi sa population multipliée par 200 pendant 3 jours, un exploit unique en France faisant de Papillons de Nuit le plus grand festival dans le plus petit lieu !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Rue Principale

Saint-Laurent-de-Cuves 50670 Manche Normandie contact@papillonsdenuit.com

