Festival Palmipède #6 MJC Théâtre des 3 Vallées Palaiseau, vendredi 5 avril 2024.

Festival Palmipède #6 Deux jours de fête et de concerts, deux scènes, dix groupes de musique d’artistes, une ambiance cosmique, psychédélique, des musiques actuelles à tendance zinzin, une parenthèse joyeuse et foutraque. 5 et 6 avril MJC Théâtre des 3 Vallées Palmipass 1 jour 10€ / -18 ans 5€ – Palmipass 2 jours 15€ / -18 ans 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Le Palmipède, l’oiseau migrateur… La promesse du retour !

Le festival est revenu pour une sixième édition qui s’annonce intense, youpi.

De l’électricité, il y en aura ouais. Et de la sensibilité aussi. L’ornithorynque qui orne l’affiche de cette édition est un bien drôle d’animal, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Et il a bel et bien des palmes, sisi.

A l’affiche de cette édition, deux soirées de fête ! Avec dans le désordre, le premier soir: Vertiges et leur pop vertigineuse, KasbaH et sa boule à facettes de blédard de France, AnNie .Adaa, rappeur sur les crocs, THÉA, étoile montante de la queer zone, Carmen Sea et son rock accidenté, voire accidentel (soyez sur vos gardes). Et le lendemain : Milla Leika et sa pop éthérée, Flupke pour un bon gros set de techno zinzin, Shaker Poisson et leur garage rock qui groove de ouf, ouiii, MEULE et leur vaisseau spatial rempli de breakbeats fous et Fishtalk, leur transe sombre et hypnotique empreinte de radicalité. Tou.te.s ces artistes ont des choses à nous dire, à nous faire sentir, venez les découvrir. On vous promet une énergie folle, ça va envoyer du steak (option veggie possible ) !

Dans le cockpit, il y a un changement important : Club de Smurf se développe et gère à présent la programmation et la production du festival en partenariat avec la MJC T3V. L’asso continue de proposer une restauration sur place pour le public (surtout son curry légendaire). Le Kolektif Alambik laisse la place aux Trafikandars pour la mise en lumières et la scénographie des espaces publics mais continue de nous soutenir en logistique. On retrouvera également dans la place la BLP Radio, pour une rediffusion des concerts en direct et interviews, Vinyl & Chillin’, mini bourse aux vinyles le samedi de 14h à 18h, Innipùkinn, notre graphiste vénéré et nos partenaires institutionnels : le réseau RIF, la Ville de Palaiseau et le Conseil Départemental de l’Essonne.

Enfin… On a surtout hâte de vous retrouver ! Avec ou sans vos palmes ;)

MJC Théâtre des 3 Vallées Parc de l’Hôtel de Ville 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/festivalpalmipede »}, {« type »: « link », « value »: « https://mjcpalaiseau.mapado.com »}]

#festivalpalmipede #concerts #clubdesmurf #mjct3vpalaiseau #zinzin

Innipùkinn