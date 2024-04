Festival National de Bellac Les Cop(i)nes Place du 138ème R.I. Bellac, samedi 6 juillet 2024.

Festival National de Bellac Les Cop(i)nes Place du 138ème R.I. Bellac Haute-Vienne

Dénuées de superflu, les voix a capella des Cop(i)nes révèlent la richesse des mélodies, des rimes et allitérations des chansons craditionnelles qui font leur répertoire. Saugrenues, drôles voire outrancières, ces chansons sont sublimées par des harmonies et envolées mélodiques prodigieuses. Les Cop(i)nes rivalisent d’inventivité et de talent pour donner à entendre des textes drolatiques ! 0 0 EUR.

Début : 2024-07-06 10:30:00

fin : 2024-07-06 11:30:00

Place du 138ème R.I. Champ de foire

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

