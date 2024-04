Festival National de Bellac Concert Poolidor Parc Charles Sylvestre Bellac, vendredi 5 juillet 2024.

Poolidor est un duo de musique électronique influencé par les musiques traditionnelles centre France et nord-africaine. Il produit un son brut et hypnotique en associant timbres et percussions organiques aux ondes rutilantes de l’électro. Sur scène ce sont deux instruments rotatifs qui dialoguent; une vielle à roue face à une platine vinyle, auxquels s’ajoutent machines, violon, guitare ou encore le N’goni… Aux commandes, deux musiciens complices depuis de nombreuses années mettent à profit leur expérience de la scène pour partager une transe ensorcelée avec le public. Platine et vielle, jouant bourdons et formules rythmiques se répondent dans une harmonie étonnante. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 22:30:00

fin : 2024-07-05 00:00:00

Parc Charles Sylvestre Avenue Jean Moulin

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

