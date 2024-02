FESTIVAL MUSISC MARC OLIVIER POINGT Saint-Chinian, dimanche 21 juillet 2024.

FESTIVAL MUSISC MARC OLIVIER POINGT Saint-Chinian Hérault

Du 19 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

Du 19 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Marc Olivier Poingt est un pianiste-compositeur à l’écoute de tout ce qu’offre la musique dans sa grande diversité, s’appropriant différentes esthétiques musicales entre classique, jazz et musique du monde avec une sonorité très personnelle, marque de fabrique de cette singulière alliance des styles.

Il est diplômé de la renommée Berkeley College of Music, et cette école va contribuer à accélérer sa carrière, notamment avec des collaborations prestigieuses auprès d’artistes internationaux tels que Lee Ritenour, Omar Sosa, Liro Rantala, Michael League ou Gilberto Gil.

Billetterie Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian (guichet et en ligne)

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 21:00:00

fin : 2024-07-21

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

L’événement FESTIVAL MUSISC MARC OLIVIER POINGT Saint-Chinian a été mis à jour le 2024-02-08 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN